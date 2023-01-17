Позднева Варвара Александровна
Место рождения
Дата рождения03.12.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Рождение
03.12.1901 ст.
Сегодня посмотрела Ф.803 оп.2 д.1106 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о р за 1898 г. бс за 1899-1903гг
Крещение
05.12.1901 ст.
Восприемники: Петр Григорьевич Позднев и Матрена Кирилловна Московченкова
Смерть
Неизвестно