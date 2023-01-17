Поздняя (Фролова) Мария Дионисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняя (Фролова) Мария Дионисовна

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Место рождения

Заветное, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Заветное, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
05.11.1906 ст.

Муж: Поздний Александр Григорьевич

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг. Он вторым браком, 32 года Она вторым браком, 30 лет По жениху Тимофей ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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