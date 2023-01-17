Поздняя (Фролова) Мария Дионисовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1906 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг. Он вторым браком, 32 года Она вторым браком, 30 лет По жениху Тимофей ... Показать все
Смерть
Неизвестно