Позднева Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПозднева Александра Александровна

Позднева Александра Александровна

avatar

Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

19.04.1905 ст.

Дата смерти

15.05.1905 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1905 ст.

Отец: Поздний Александр Григорьевич

Мать: Поздняя Екатерина Дмитриевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Крещение
21.04.1905 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Павел Леонтьевич Чудинов и Ульяна прокофьевна Новохатского
Смерть
15.05.1905 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
3 недели. Младенческое Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Похороны
16.05.1905 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close