Позднева Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения19.04.1905 ст.
Дата смерти15.05.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1905 ст.
Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Крещение
21.04.1905 ст.
Восприемники: Павел Леонтьевич Чудинов и Ульяна прокофьевна Новохатского
Смерть
15.05.1905 ст.
3 недели. Младенческое Ф.803 оп.2 д.1955 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рбс за 1904-1908 гг.
Похороны
16.05.1905 ст.