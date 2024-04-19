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Оборин Константин Николаевич

Место рождения

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: Оборин Николай Степанович

Мать: Оборина Аксинья Парфенова

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оборина Ксения Ульяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оборина Наталья

Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Оборин Неофит Константинович

Мать ребёнка: Оборина Наталья

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Оборин Стефан Константинович

Мать ребёнка: Оборина Наталья

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Оборина) Марья Константиновна

Мать ребёнка: Оборина Наталья

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Оборина) Лука Константиновна

Мать ребёнка: Оборина Наталья

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Оборина) Марфа Константиновна

Мать ребёнка: Оборина Наталья

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Оборин Генуарий Константинович

Мать ребёнка: Оборина Ксения Ульяновна

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Оборин Ермил Константинович

Мать ребёнка: Оборина Ксения Ульяновна

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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