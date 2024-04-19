Оборин Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оборина Ксения Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оборина Наталья
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Оборин Неофит Константинович
Мать ребёнка: Оборина Наталья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Оборин Стефан Константинович
Мать ребёнка: Оборина Наталья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Оборина) Марья Константиновна
Мать ребёнка: Оборина Наталья
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Оборина) Лука Константиновна
Мать ребёнка: Оборина Наталья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Оборина) Марфа Константиновна
Мать ребёнка: Оборина Наталья
Рождение ребёнка
1835
Сын: Оборин Генуарий Константинович
Мать ребёнка: Оборина Ксения Ульяновна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Оборин Ермил Константинович
Мать ребёнка: Оборина Ксения Ульяновна
Смерть
Неизвестно