Оборина Ксения Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Оборин Генуарий Константинович
Отец ребёнка: Оборин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Оборин Ермил Константинович
Отец ребёнка: Оборин Константин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно