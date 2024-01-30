Оборина Ксения Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оборина Ксения Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Оборин Генуарий Константинович

Отец ребёнка: Оборин Константин Николаевич

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Оборин Ермил Константинович

Отец ребёнка: Оборин Константин Николаевич

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оборин Константин Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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