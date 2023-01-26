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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1077Успенское (Грачевка), с. вл.при рч. Грачевке.904125610121125Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Бузулукский уезд
С. Успенское, Грачево тож42Сераф. Петр. Любавина2194164
С. Успенское, Грачево тож42Сераф. Петр. Любавина2194164
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
636. Грачевка (Успенское), село бывшее владельческое, при речке Грачевке, дворов 266, жителей 2002, церковь православная, усыпальница, школа, железнодорожная станция, лав Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Грачевка (Успенка тож). Б. помещ. Рус. Прав.3107Р. Грачевка7090845513431319
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56811Грачевкасело53°10'с.ш.51°07'в.д.N-39-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36618428116с Грачевкасело