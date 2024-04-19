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Оборина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оборин Константин Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Оборин Неофит Константинович

Отец ребёнка: Оборин Константин Николаевич

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Оборин Стефан Константинович

Отец ребёнка: Оборин Константин Николаевич

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Оборина) Марья Константиновна

Отец ребёнка: Оборин Константин Николаевич

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Оборина) Лука Константиновна

Отец ребёнка: Оборин Константин Николаевич

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Оборина) Марфа Константиновна

Отец ребёнка: Оборин Константин Николаевич

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1834

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