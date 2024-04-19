Оборина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Оборин Неофит Константинович
Отец ребёнка: Оборин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Оборин Стефан Константинович
Отец ребёнка: Оборин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Оборина) Марья Константиновна
Отец ребёнка: Оборин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Оборина) Лука Константиновна
Отец ребёнка: Оборин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Оборина) Марфа Константиновна
Отец ребёнка: Оборин Константин Николаевич
Смерть
До 1834