Оборин Николай Степанович
мужской, родился 1760 ст.
умер 1821 ст.
ОтецОборин (Оборин) СтепанНеизвестно г.р.
Супруги
Оборина Аксинья Парфенова1765 г.р.
Дети
Оборин Константин Николаевич1793 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Отец: Оборин (Оборин) Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Оборин Константин Николаевич
Мать ребёнка: Оборина Аксинья Парфенова
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1821 ст.