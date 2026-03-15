Оборин Николай Степанович 1760 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Оборин Николай Степанович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1760 ст.

умер 1821 ст.

Отец
Оборин (Оборин) СтепанНеизвестно г.р.
Супруги
Оборина Аксинья Парфенова1765 г.р.
Дети
Оборин Константин Николаевич1793 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: Оборин (Оборин) Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оборина Аксинья Парфенова

Место жительства
Неизвестно
Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Оборин Константин Николаевич

Мать ребёнка: Оборина Аксинья Парфенова

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1821 ст.

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