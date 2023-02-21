Мокроусов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1906
Жена: Лидия Георгиевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Мокроусов Леонид Иванович
Мать ребёнка: Лидия Георгиевна
Рождение ребёнка
08.03.1911
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Лидия Георгиевна
Рождение ребёнка
30.01.1913
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Лидия Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Мокроусов Николай Иванович
Мать ребёнка: Лидия Георгиевна
Рождение ребёнка
30.06.1915
Дочь: Мокроусова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Лидия Георгиевна
Бракосочетание
1916
Жена: ?
Рождение ребёнка
1917
Сын: Мокроусов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Лидия Георгиевна
Семеновка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 14.06.1922
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно