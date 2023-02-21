Мокроусов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМокроусов Иван

Мокроусов Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1906

Жена: Лидия Георгиевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Мокроусов Леонид Иванович

Мать ребёнка: Лидия Георгиевна

Рождение ребёнка
08.03.1911

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Лидия Георгиевна

Рождение ребёнка
30.01.1913

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Лидия Георгиевна

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Мокроусов Николай Иванович

Мать ребёнка: Лидия Георгиевна

Рождение ребёнка
30.06.1915

Дочь: Мокроусова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Лидия Георгиевна

Бракосочетание
1916

Жена: ?

Рождение ребёнка
1917

Сын: Мокроусов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Лидия Георгиевна

Семеновка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Около 14.06.1922

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close