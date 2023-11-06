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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1792Семеновка (Туак), с. каз.при рч. Чалыкле.3513535912091221Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
916. Семеновка, село бывшее государственное, при речке М. Чалыкле, дворов 464, жителей 3567, церковь православная, школа, 6 лавок, 2 ярмарки, торжок по воскресеньям
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Семеновка. Б. госуд. Рус. Прав.4334Р. Малая Челыкла18650875425952610
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52890Семеновкасело51°37'с.ш.49°03'в.д.M-39-015
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63624440171с Семеновкасело