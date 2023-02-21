(Мокроусова (Карякина)) Лидия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мокроусова (Карякина)) Лидия Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Карякин Георгий Иванович

Мать: Мария Гавриловна

Бракосочетание
Около 1906

Муж: Мокроусов Иван

Рождение ребёнка
1907

Сын: Мокроусов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Мокроусов Иван

Рождение ребёнка
08.03.1911

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Мокроусов Иван

Рождение ребёнка
30.01.1913

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Мокроусов Иван

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Мокроусов Николай Иванович

Отец ребёнка: Мокроусов Иван

Рождение ребёнка
30.06.1915

Дочь: Мокроусова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Мокроусов Иван

Рождение ребёнка
1917

Сын: Мокроусов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Мокроусов Иван

Семеновка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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