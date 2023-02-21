(Мокроусова (Карякина)) Лидия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Карякин Георгий Иванович
Мать: Мария Гавриловна
Бракосочетание
Около 1906
Муж: Мокроусов Иван
Рождение ребёнка
1907
Сын: Мокроусов Леонид Иванович
Отец ребёнка: Мокроусов Иван
Рождение ребёнка
08.03.1911
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Мокроусов Иван
Рождение ребёнка
30.01.1913
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Мокроусов Иван
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Мокроусов Николай Иванович
Отец ребёнка: Мокроусов Иван
Рождение ребёнка
30.06.1915
Дочь: Мокроусова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Мокроусов Иван
Рождение ребёнка
1917
Сын: Мокроусов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Мокроусов Иван
Семеновка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно