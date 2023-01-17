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Мокроусов Владимир Иванович

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Место рождения

Семеновка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

Около 1947

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Жена

Около 1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Мокроусов Иван

Мать: Лидия Георгиевна

Семеновка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Около 1945

Жена: Вера

Рождение ребёнка
Около 21.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вера

Смерть
Около 1947
Рождение ребёнка
08.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вера

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