Мокроусов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиОколо 1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Мокроусов Иван
Мать: Лидия Георгиевна
Бракосочетание
Около 1945
Жена: Вера
Рождение ребёнка
Около 21.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вера
Смерть
Около 1947
Рождение ребёнка
08.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вера