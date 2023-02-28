Бутяшин Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Бутяшин Фёдор Иванов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1805
Сын: Бутяшин Семён Иванов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1847
Левашовка, Новодевичий район
Переведен
Место жительства
1850
50,5 по прошлой переписи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно