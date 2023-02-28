Бутяшин Семён Иванов
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Бутяшин Иван Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Бутяшина Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Степанида Семёнова
Мать ребёнка: Бутяшина Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотья Семёнова
Мать ребёнка: Бутяшина Пелагея Васильева
Место жительства
1850
45,5
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно