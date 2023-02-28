Бутяшин Семён Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутяшин Семён Иванов

Бутяшин Семён Иванов

avatar

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Бутяшин Иван Иванов

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Бутяшин Михаил Семёнов

Мать ребёнка: Бутяшина Пелагея Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Степанида Семёнова

Мать ребёнка: Бутяшина Пелагея Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотья Семёнова

Мать ребёнка: Бутяшина Пелагея Васильева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
45,5
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутяшина Пелагея Васильева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close