?
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Бутяшин Иван Иванов1785 г.р.
Дети
Бутяшин Фёдор Иванов1801 г.р.
Бутяшин Семён Иванов1805 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бутяшин Иван Иванов
Рождение ребёнка
1801
Сын: Бутяшин Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Бутяшин Иван Иванов
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1805
Сын: Бутяшин Семён Иванов
Отец ребёнка: Бутяшин Иван Иванов
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно