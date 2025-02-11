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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Бутяшин Иван Иванов1785 г.р.
Дети
Бутяшин Фёдор Иванов1801 г.р.
Бутяшин Семён Иванов1805 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутяшин Иван Иванов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Бутяшин Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Бутяшин Иван Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1805

Сын: Бутяшин Семён Иванов

Отец ребёнка: Бутяшин Иван Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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