Грехов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти02.07.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
03.11.1779
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Грехова) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
27.03.1789
Дочь: (Грехова) Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
02.07.1797
Дочь: (Грехова) Марфа Петровна
Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
09.10.1798
Дочь: (Грехова) Праскева Ивановна
Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
16.01.1800
Сын: Грехов Петр Иванович
Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна
Смерть
02.07.1832