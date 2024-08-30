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Грехов Иван Петрович

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

02.07.1832

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Грехов Петр Семенович

Мать: Грехова Праскева Лаврентьевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
03.11.1779

Жена: Грехова Евфимия Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Грехов Никита Иванович

Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Грехова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Грехов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
27.03.1789

Дочь: (Грехова) Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.07.1797

Дочь: (Грехова) Марфа Петровна

Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.10.1798

Дочь: (Грехова) Праскева Ивановна

Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.01.1800

Сын: Грехов Петр Иванович

Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
02.07.1832
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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