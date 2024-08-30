Грехова Евфимия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти26.01.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1779
Муж: Грехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Грехова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
27.03.1789
Дочь: (Грехова) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
02.07.1797
Дочь: (Грехова) Марфа Петровна
Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
09.10.1798
Дочь: (Грехова) Праскева Ивановна
Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович
Рождение ребёнка
16.01.1800
Сын: Грехов Петр Иванович
Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович
Смерть
26.01.1830