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Грехова Евфимия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

26.01.1830

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1779

Муж: Грехов Иван Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Грехов Никита Иванович

Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Грехова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Грехов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович

Рождение ребёнка
27.03.1789

Дочь: (Грехова) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.07.1797

Дочь: (Грехова) Марфа Петровна

Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.10.1798

Дочь: (Грехова) Праскева Ивановна

Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.01.1800

Сын: Грехов Петр Иванович

Отец ребёнка: Грехов Иван Петрович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
26.01.1830
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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