Грехов Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти15.12.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Грехов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1804
Сын: Грехов Семен Никитич
Мать ребёнка: Грехова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Грехова) Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Грехова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
04.08.1813
Сын: Грехов Петр Никитич
Мать ребёнка: Грехова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ершова (Грехова) Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Грехова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
11.09.1819
Мать ребёнка: Грехова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Грехов Иван Никитич
Мать ребёнка: Грехова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
02.10.1823
Мать ребёнка: Грехова Пелагея Яковлевна
Смерть
15.12.1834