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Грехов Петр Иванович

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

16.01.1800

Дата смерти

27.03.1876

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1800

Отец: Грехов Иван Петрович

Мать: Грехова Евфимия Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Развод
Неизвестно

Жена: Грехова Анна Яковлевна

Бракосочетание
18.01.1820

Жена: Грехова Анна Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.09.1821

Дочь: Турунова (Грехова) Надежда Петровна

Мать ребёнка: Грехова Анна Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.06.1824

Дочь: (Грехова) Агрипина Петровна

Мать ребёнка: Грехова Анна Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.08.1826

Сын: Грехов Василий Петрович

Мать ребёнка: Грехова Анна Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.11.1828

Дочь: Барушкова (Грехова) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Грехова Анна Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.10.1830

Сын: Грехов Аврамий Петрович

Мать ребёнка: Грехова Анна Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.06.1832

Сын: Грехов Иван Петрович

Мать ребёнка: Грехова Анна Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
15.09.1833

Жена: Грехова (Москвина) Любовь Матвеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
27.03.1876
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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