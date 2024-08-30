Грехов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения16.01.1800
Дата смерти27.03.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1800
Отец: Грехов Иван Петрович
Развод
Неизвестно
Жена: Грехова Анна Яковлевна
Бракосочетание
18.01.1820
Жена: Грехова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
09.09.1821
Дочь: Турунова (Грехова) Надежда Петровна
Мать ребёнка: Грехова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
09.06.1824
Дочь: (Грехова) Агрипина Петровна
Мать ребёнка: Грехова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
01.08.1826
Мать ребёнка: Грехова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
03.11.1828
Дочь: Барушкова (Грехова) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Грехова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
15.10.1830
Мать ребёнка: Грехова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
22.06.1832
Сын: Грехов Иван Петрович
Мать ребёнка: Грехова Анна Яковлевна
Бракосочетание
15.09.1833
Смерть
27.03.1876