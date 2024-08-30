Грехова Праскева Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: Улита Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Грехова) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Грехов Петр Семенович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Грехов Иван Петрович
Отец ребёнка: Грехов Петр Семенович
Рождение ребёнка
14.10.1757
Дочь: (Грехова) Праскева Петровна
Отец ребёнка: Грехов Петр Семенович
Рождение ребёнка
24.06.1760
Сын: Грехов Иван Петрович
Отец ребёнка: Грехов Петр Семенович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Грехова) Евфимия Петровна
Отец ребёнка: Грехов Петр Семенович
Рождение ребёнка
19.03.1776
Дочь: (Грехова) Дарья Петровна
Отец ребёнка: Грехов Петр Семенович