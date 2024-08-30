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Грехова Праскева Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: Улита Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грехов Петр Семенович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Грехова) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Грехов Петр Семенович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Грехов Иван Петрович

Отец ребёнка: Грехов Петр Семенович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.10.1757

Дочь: (Грехова) Праскева Петровна

Отец ребёнка: Грехов Петр Семенович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.06.1760

Сын: Грехов Иван Петрович

Отец ребёнка: Грехов Петр Семенович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Грехова) Евфимия Петровна

Отец ребёнка: Грехов Петр Семенович

Рождение ребёнка
19.03.1776

Дочь: (Грехова) Дарья Петровна

Отец ребёнка: Грехов Петр Семенович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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