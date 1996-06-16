Котов Борис Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1909
Дата смерти?.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1909
Крещение
15.04.1909
Петро-Павловская церковь, Левшино (Левшинское), село, Пермский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.01.1936
Мать ребёнка: Котова Ольга Архиповна
Рождение ребёнка
14.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котова Ольга Архиповна
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Котова Ольга Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Ольга Архиповна
Смерть
?.09.1991