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Котов Борис Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1909

Дата смерти

?.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1909

Отец: Котов Григорий Федорович

Мать: Котова Елизавета Александровна

Крещение
15.04.1909
Петро-Павловская церковь, Левшино (Левшинское), село, Пермский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.01.1936

Сын: Котов Борис Борисович

Мать ребёнка: Котова Ольга Архиповна

Рождение ребёнка
14.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котова Ольга Архиповна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Котов Сергей Борисович

Мать ребёнка: Котова Ольга Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Ольга Архиповна

Смерть
?.09.1991
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