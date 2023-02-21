Котова Ольга Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исаев Архип Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1936
Отец ребёнка: Котов Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
14.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котов Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
1952
Отец ребёнка: Котов Борис Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно