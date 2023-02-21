Котова Ольга Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Ольга Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исаев Архип Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1936

Сын: Котов Борис Борисович

Отец ребёнка: Котов Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
14.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котов Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Котов Сергей Борисович

Отец ребёнка: Котов Борис Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Борис Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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