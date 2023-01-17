Котов Сергей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Сергей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Котов Борис Григорьевич

Мать: Котова Ольга Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Электросталь, Электросталь, Московская область
Смерть
2006
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