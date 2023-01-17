Котов Сергей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Котов Борис Григорьевич
Мать: Котова Ольга Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Электросталь, Электросталь, Московская область
Смерть
2006