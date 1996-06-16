Котов Борис Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1936
Дата смерти16.06.1996
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1936
Отец: Котов Борис Григорьевич
Мать: Котова Ольга Архиповна
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котова Светлана Петровна
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котова Светлана Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Светлана Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.06.1996