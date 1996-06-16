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Котов Борис Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1936

Дата смерти

16.06.1996

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Жена

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1936

Отец: Котов Борис Григорьевич

Мать: Котова Ольга Архиповна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котова Светлана Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котова Светлана Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Светлана Петровна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.06.1996
Москва, город федерального значения Москва
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