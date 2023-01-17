Котова (Симонова) Светлана Петровна
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смерти2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котов Борис Борисович
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котов Борис Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2009