Котова (Симонова) Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Симонова) Светлана Петровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1935

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котов Борис Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котов Борис Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Борис Борисович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2009
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