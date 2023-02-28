Котов Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения24.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1880
Отец: Котов Федор Семенович
Крещение
25.01.1880
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Города Сарапула мещанин Григорий Родионов Смолин
Бракосочетание
13.02.1907
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1907
Сын: Котов Всеволод Григорьевич
Мать ребёнка: Котова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
11.04.1909
Мать ребёнка: Котова Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
29.10.1910
Дочь: Котова Августа Григорьевна
Мать ребёнка: Котова Елизавета Александровна
Смерть
Неизвестно