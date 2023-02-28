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Котов Григорий Федорович

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1880

Отец: Котов Федор Семенович

Мать: Котова Параскева Алексеевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.01.1880
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Восприемник | Города Сарапула мещанин Григорий Родионов Смолин
Бракосочетание
13.02.1907

Жена: Котова Елизавета Александровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.12.1907

Сын: Котов Всеволод Григорьевич

Мать ребёнка: Котова Елизавета Александровна

Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1909

Сын: Котов Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Котова Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
29.10.1910

Дочь: Котова Августа Григорьевна

Мать ребёнка: Котова Елизавета Александровна

Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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