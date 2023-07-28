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Котов Всеволод Григорьевич

Место рождения

Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

05.12.1907

Дата смерти

04.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1907

Отец: Котов Григорий Федорович

Мать: Котова Елизавета Александровна

Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
Крещение
07.12.1907
Петро-Павловская церковь, Левшино (Левшинское), село, Пермский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Города Перми мещанин Алексей Евфимиев Гребенев и вдова врача Агриппина Иоаннова Тугаринова
Работа или профессия
Неизвестно
Радист аэропорта в Александровске-Сахалинском
Смерть
04.04.1938