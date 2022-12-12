Котова (Вахрушева) Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Вахрушева) Параскева Алексеевна

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Место рождения

Нечкино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Вахрушев Алексей Севастьянович

Мать: не указана

Нечкино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1876

Муж: Котов Федор Семенович

Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
По женихе: дер. Котовой Василий и Василий Гавриловы Котовы | По невесте: | Сарапульский крестьянин Феоктист Димитриев Бобылев и села Яромаского Федор Иванов Котов
Рождение ребёнка
24.01.1880

Сын: Котов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Котов Федор Семенович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1883

Сын: Котов Александр Федорович

Отец ребёнка: Котов Федор Семенович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Котов Федор Семенович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1894

Сын: Котов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Котов Федор Семенович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуверова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Котов Федор Семенович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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