Котова (Вахрушева) Параскева Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Вахрушев Алексей Севастьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1876
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
По женихе: дер. Котовой Василий и Василий Гавриловы Котовы | По невесте: | Сарапульский крестьянин Феоктист Димитриев Бобылев и села Яромаского Федор Иванов Котов
Рождение ребёнка
24.01.1880
Отец ребёнка: Котов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Котов Александр Федорович
Отец ребёнка: Котов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Котов Федор Семенович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Котов Федор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуверова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Котов Федор Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно