Котова (Котова) Августа Григорьевна
Место рождения
Дата рождения29.10.1910
Дата смерти12.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1910
Крещение
02.11.1910
Петро-Павловская церковь, Левшино (Левшинское), село, Пермский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: | Города Перми мещанин Александр Василиев Ильичев
Рождение ребёнка
11.04.1933
Дочь: Лукина Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Пятибратов Анатолий Дмитриевич
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.02.1986