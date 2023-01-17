Котова (Котова) Августа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Котова) Августа Григорьевна

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Место рождения

Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

29.10.1910

Дата смерти

12.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1910

Отец: Котов Григорий Федорович

Мать: Котова Елизавета Александровна

Левшино, Пермский уезд, Пермская губерния
Крещение
02.11.1910
Петро-Павловская церковь, Левшино (Левшинское), село, Пермский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: | Города Перми мещанин Александр Василиев Ильичев
Рождение ребёнка
11.04.1933

Дочь: Лукина Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Пятибратов Анатолий Дмитриевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пятибратов Анатолий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.02.1986
Москва, город федерального значения Москва
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