Пятибратов Анатолий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятибратов Анатолий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Пятибратов Дмитрий Трофимович

Мать: Пятибратова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
11.04.1933

Дочь: Лукина Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Котова Августа Григорьевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Августа Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1990
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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