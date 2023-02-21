Пятибратов Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
11.04.1933
Дочь: Лукина Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Котова Августа Григорьевна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1990
Пенза, город Пенза, Пензенская область