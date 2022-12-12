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Пятибратов Дмитрий Трофимович

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Место рождения

Русская Мушуга, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.10.1876

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1876

Отец: Трофим Федорович

Мать: Александра Козминична

Русская Мушуга, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
31.10.1876
Троицкая церковь села Матвеевки, Матвеевка, село, Амикеевская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1903

Жена: Пятибратова Евдокия Семеновна

Троицкая церковь села Матвеевки, Матвеевка, село, Амикеевская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Леонтий Петров, Илья Димитриев, Петр Евфимиев (деревня Мушуга) | По невесте | Михаил Флоров, Константин Флоров, Иаков Борисов (село Матвеевка)
Рождение ребёнка
1905

Сын: Пятибратов Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Пятибратова Евдокия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Русская Мушуга, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1933
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