Пятибратов Дмитрий Трофимович
Место рождения
Дата рождения30.10.1876
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1876
Отец: Трофим Федорович
Мать: Александра Козминична
Крещение
31.10.1876
Троицкая церковь села Матвеевки, Матвеевка, село, Амикеевская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1903
Троицкая церковь села Матвеевки, Матвеевка, село, Амикеевская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Леонтий Петров, Илья Димитриев, Петр Евфимиев (деревня Мушуга) | По невесте | Михаил Флоров, Константин Флоров, Иаков Борисов (село Матвеевка)
Рождение ребёнка
1905
Сын: Пятибратов Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Пятибратова Евдокия Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1933