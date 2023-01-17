Трофим Федорович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1871
Жена: Александра Козминична
Троицкая церковь села Матвеевки, Матвеевка, село, Амикеевская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Поручители крестьяне деревни Мушуги | Иван Михайлов, Евграф Иванов, Василий Иванов, Петр Ефимов, Никита Петров
Рождение ребёнка
30.10.1876
Сын: Пятибратов Дмитрий Трофимович
Мать ребёнка: Александра Козминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно