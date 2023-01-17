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Трофим Федорович

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Место рождения

Русская Мушуга, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Федор

Мать: не указана

Русская Мушуга, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.01.1871

Жена: Александра Козминична

Троицкая церковь села Матвеевки, Матвеевка, село, Амикеевская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Поручители крестьяне деревни Мушуги | Иван Михайлов, Евграф Иванов, Василий Иванов, Петр Ефимов, Никита Петров
Рождение ребёнка
30.10.1876

Сын: Пятибратов Дмитрий Трофимович

Мать ребёнка: Александра Козминична

Русская Мушуга, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русская Мушуга, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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