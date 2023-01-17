Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Трофим Федорович

Мать ребёнка: не указана

Русская Мушуга, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филарета Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Русская Мушуга, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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