Пятибратова (Викулова) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения14.03.1883
Дата смерти1963
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1883
Отец: Викулов Семен Иванович
Мать: Викулова Лидия Архиповна
Крещение
16.03.1883
Троицкая церковь села Матвеевки, Матвеевка, село, Амикеевская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Восприемники | Василий Иванов | Онисия Симеонова (Матвеевка)
Бракосочетание
02.02.1903
Троицкая церковь села Матвеевки, Матвеевка, село, Амикеевская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Леонтий Петров, Илья Димитриев, Петр Евфимиев (деревня Мушуга) | По невесте | Михаил Флоров, Константин Флоров, Иаков Борисов (село Матвеевка)
Рождение ребёнка
1905
Сын: Пятибратов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пятибратов Дмитрий Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Русская Мушуга, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1963