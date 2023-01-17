Пятибратова (Викулова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятибратова (Викулова) Евдокия Семеновна

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Место рождения

Старая Матвеевка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.03.1883

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1883

Отец: Викулов Семен Иванович

Мать: Викулова Лидия Архиповна

Старая Матвеевка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
16.03.1883
Троицкая церковь села Матвеевки, Матвеевка, село, Амикеевская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Восприемники | Василий Иванов | Онисия Симеонова (Матвеевка)
Бракосочетание
02.02.1903

Муж: Пятибратов Дмитрий Трофимович

Троицкая церковь села Матвеевки, Матвеевка, село, Амикеевская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Леонтий Петров, Илья Димитриев, Петр Евфимиев (деревня Мушуга) | По невесте | Михаил Флоров, Константин Флоров, Иаков Борисов (село Матвеевка)
Рождение ребёнка
1905

Сын: Пятибратов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Пятибратов Дмитрий Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Русская Мушуга, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1963
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