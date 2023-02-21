Викулова Лидия Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1877
Дочь: Токарева Елена Семеновна
Отец ребёнка: Викулов Семен Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1883
Дочь: Пятибратова Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Викулов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Викулов Александр Семенович
Отец ребёнка: Викулов Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно