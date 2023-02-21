Викулова Лидия Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викулова Лидия Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1877

Дочь: Токарева Елена Семеновна

Отец ребёнка: Викулов Семен Иванович

Старая Матвеевка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.03.1883

Дочь: Пятибратова Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Викулов Семен Иванович

Старая Матвеевка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Викулов Александр Семенович

Отец ребёнка: Викулов Семен Иванович

Старая Матвеевка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викулов Семен Иванович

Место жительства
Неизвестно
Старая Матвеевка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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