Токарева (Викулова) Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Викулова) Елена Семеновна

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Место рождения

Старая Матвеевка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.05.1877

Дата смерти

30.04.1910

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1877

Отец: Викулов Семен Иванович

Мать: Викулова Лидия Архиповна

Старая Матвеевка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
20.05.1877
Троицкая церковь села Матвеевки, Матвеевка, село, Амикеевская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Восприемники | Василий Иванов, Устинья Фомина (Матвеевка)
Рождение ребёнка
01.10.1898

Дочь: Суворова Антонина Ильинична

Отец ребёнка: Токарев Илья Евстафиевич

Старая Матвеевка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1900

Дочь: Белостоцкая Мария Ильинична

Отец ребёнка: Токарев Илья Евстафиевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Илья Евстафиевич

Место жительства
Неизвестно
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.04.1910
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Погибла от руки злодея Попкова
Похороны
03.05.1910
Николаевский собор города Мензелинска, Мензелинск, город, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
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