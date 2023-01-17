Токарева (Викулова) Елена Семеновна
Место рождения
Дата рождения19.05.1877
Дата смерти30.04.1910
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1877
Отец: Викулов Семен Иванович
Мать: Викулова Лидия Архиповна
Крещение
20.05.1877
Троицкая церковь села Матвеевки, Матвеевка, село, Амикеевская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Восприемники | Василий Иванов, Устинья Фомина (Матвеевка)
Рождение ребёнка
01.10.1898
Дочь: Суворова Антонина Ильинична
Отец ребёнка: Токарев Илья Евстафиевич
Рождение ребёнка
05.06.1900
Дочь: Белостоцкая Мария Ильинична
Отец ребёнка: Токарев Илья Евстафиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.04.1910
Причина смерти: Погибла от руки злодея Попкова
Похороны
03.05.1910
Николаевский собор города Мензелинска, Мензелинск, город, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя