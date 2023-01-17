Токарев Илья Евстафиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Илья Евстафиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1910

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1898

Дочь: Суворова Антонина Ильинична

Мать ребёнка: Токарева Елена Семеновна

Старая Матвеевка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1900

Дочь: Белостоцкая Мария Ильинична

Мать ребёнка: Токарева Елена Семеновна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Елена Семеновна

Смерть
До 1910
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