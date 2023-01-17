Токарев Илья Евстафиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1898
Дочь: Суворова Антонина Ильинична
Мать ребёнка: Токарева Елена Семеновна
Старая Матвеевка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1900
Дочь: Белостоцкая Мария Ильинична
Мать ребёнка: Токарева Елена Семеновна
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токарева Елена Семеновна
Смерть
До 1910