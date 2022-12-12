Суворова (Токарева) Антонина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Токарева) Антонина Ильинична

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Место рождения

Старая Матвеевка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.10.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1898

Отец: Токарев Илья Евстафиевич

Мать: Токарева Елена Семеновна

Старая Матвеевка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
03.10.1898
Троицкая церковь села Матвеевки, Матвеевка, село, Амикеевская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Восприемница | Жена священника Людмила Петрова Черемшанская
Рождение ребёнка
26.04.1925

Сын: Суворов Лев Петрович

Отец ребёнка: Суворов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
10.10.1927

Дочь: Суворова Инесса Петровна

Отец ребёнка: Суворов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
19.02.1941

Сын: Суворов Артур Петрович

Отец ребёнка: Суворов Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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