Суворова (Токарева) Антонина Ильинична
Место рождения
Дата рождения01.10.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1898
Отец: Токарев Илья Евстафиевич
Мать: Токарева Елена Семеновна
Крещение
03.10.1898
Троицкая церковь села Матвеевки, Матвеевка, село, Амикеевская волость, Мензелинский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Восприемница | Жена священника Людмила Петрова Черемшанская
Рождение ребёнка
26.04.1925
Сын: Суворов Лев Петрович
Отец ребёнка: Суворов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
10.10.1927
Дочь: Суворова Инесса Петровна
Отец ребёнка: Суворов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1941
Отец ребёнка: Суворов Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно