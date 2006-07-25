Суворов Лев Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуворов Лев Петрович

Суворов Лев Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1925

Дата смерти

25.07.2006

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1925

Отец: Суворов Петр Васильевич

Мать: Суворова Антонина Ильинична

Рождение ребёнка
13.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суворова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
08.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суворова Мария Игнатьевна

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Мария Игнатьевна

Смерть
25.07.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close