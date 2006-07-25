Суворов Лев Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1925
Дата смерти25.07.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1925
Рождение ребёнка
13.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суворова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
08.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суворова Мария Игнатьевна
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.2006