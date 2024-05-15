Венгеров Семён Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1855 ст.
Дата смерти14.09.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
БСЭ - Большая Советская Энциклопедия | ВЕНГЕРОВ, Семен Афанасьевич (1855—1920), известный историк русской литературы, библиограф и редактор. Мать В. — немецкая писательница Паулина Венгерова. В. училс... Показать все
Рождение ребёнка
1888
Сын: Венгеров Всеволод Семенович
Мать ребёнка: Венгерова (Ландау) Роза Александровна
Рождение ребёнка
16.04.1895 ст.
Дочь: Флеер (Венгерова) Евгения Семёновна
Мать ребёнка: Венгерова (Ландау) Роза Александровна
Смерть
14.09.1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Дизентерия | ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-61... Показать все
Похороны
15.09.1920
Волковское кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища.