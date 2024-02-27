Флеер (Венгерова) Евгения Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1895 ст.
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1895 ст.
Бракосочетание
14.01.1921
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-6143. Опись 2. Дело 997. Книга ... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1921
Отец ребёнка: Флеер Матвей Густавович (Гутманович)
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Елизавета Матвеевна
Отец ребёнка: Флеер Матвей Густавович (Гутманович)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942