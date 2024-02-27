Флеер (Венгерова) Евгения Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флеер (Венгерова) Евгения Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1895 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1895 ст.

Отец: Венгеров Семён Афанасьевич

Мать: Венгерова Роза Александровна

Бракосочетание
14.01.1921

Муж: Флеер Матвей Густавович (Гутманович)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-6143. Опись 2. Дело 997. Книга ... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1921

Сын: Флеер Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Флеер Матвей Густавович (Гутманович)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Елизавета Матвеевна

Отец ребёнка: Флеер Матвей Густавович (Гутманович)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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