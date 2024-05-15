Венгерова (Ландау) Роза Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Венгерова (Ландау) Роза Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Венгеров Всеволод Семенович

Отец ребёнка: Венгеров Семён Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.04.1895 ст.

Дочь: Флеер (Венгерова) Евгения Семёновна

Отец ребёнка: Венгеров Семён Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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