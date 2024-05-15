Венгерова (Ландау) Роза Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Венгеров Всеволод Семенович
Отец ребёнка: Венгеров Семён Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.04.1895 ст.
Дочь: Флеер (Венгерова) Евгения Семёновна
Отец ребёнка: Венгеров Семён Афанасьевич
Смерть
Неизвестно