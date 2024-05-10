Венгеров Всеволод Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
11.07.1911 ст.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Церковном, г. Вологда, Вологодский уезд, Вологодская губерния, Российская империя
ГАВО Вологда - Государственный Архив Вологодской области | Фонд 496, Опись 38, Дело 65 - Метрические книги церквей Вологодского уезда на 1911 г. л. 436об
Смерть
Неизвестно