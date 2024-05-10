Венгеров Всеволод Семенович 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Венгеров Всеволод Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Венгеров Семён Афанасьевич

Мать: Венгерова (Ландау) Роза Александровна

Бракосочетание
11.07.1911 ст.

Жена: Венгерова (Кузмина) Анна Петровна

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Церковном, г. Вологда, Вологодский уезд, Вологодская губерния, Российская империя
ГАВО Вологда - Государственный Архив Вологодской области | Фонд 496, Опись 38, Дело 65 - Метрические книги церквей Вологодского уезда на 1911 г. л. 436об
Смерть
Неизвестно

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