Венгерова (Кузмина) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.07.1911 ст.
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Церковном, г. Вологда, Вологодский уезд, Вологодская губерния, Российская империя
ГАВО Вологда - Государственный Архив Вологодской области | Фонд 496, Опись 38, Дело 65 - Метрические книги церквей Вологодского уезда на 1911 г. л. 436об
Смерть
Неизвестно