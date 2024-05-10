Венгерова (Кузмина) Анна Петровна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВенгерова (Кузмина) Анна Петровна

Венгерова (Кузмина) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.07.1911 ст.

Муж: Венгеров Всеволод Семенович

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Церковном, г. Вологда, Вологодский уезд, Вологодская губерния, Российская империя
ГАВО Вологда - Государственный Архив Вологодской области | Фонд 496, Опись 38, Дело 65 - Метрические книги церквей Вологодского уезда на 1911 г. л. 436об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.