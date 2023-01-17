Мамаева (Мамаева) Марфа Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Мамаев Яков Сидорович
Мать: Мамаева Устина Фёдоровна
предположено что это её родители
Бракосочетание
12.02.1845
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Мамаев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Мамаев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Мамаев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.11.1850
Сын: Мамаев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Мамаев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.04.1855
Отец ребёнка: Мамаев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
26.08.1856
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Мамаев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.12.1858
Сын: Мамаев Сильвест Григорьевич
Отец ребёнка: Мамаев Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.03.1865
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Мамаев Григорий Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1865