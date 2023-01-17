Мамаева (Мамаева) Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Мамаева) Марфа Яковлевна

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Мамаев Яков Сидорович

Мать: Мамаева Устина Фёдоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
предположено что это её родители
Бракосочетание
12.02.1845

Муж: Мамаев Григорий Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Мамаев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Мамаев Григорий Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Мамаев Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Мамаев Григорий Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.11.1850

Сын: Мамаев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Мамаев Григорий Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.04.1855

Сын: Мамаев Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Мамаев Григорий Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.08.1856

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Мамаев Григорий Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.12.1858

Сын: Мамаев Сильвест Григорьевич

Отец ребёнка: Мамаев Григорий Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.03.1865

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Мамаев Григорий Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1865
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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