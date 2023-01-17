Мамаев Ермила Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Мамаев Яков Сидорович
Мать: Мамаева Устина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Мамаева Марина Исакова
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Мамаева Марина Исакова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Агрофена Ермилова
Мать ребёнка: Мамаева Марина Исакова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Марина Исакова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1839