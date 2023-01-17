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Мамаев Ермила Яковлевич

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Мамаев Яков Сидорович

Мать: Мамаева Устина Фёдоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мамаев Емельян Ермилович

Мать ребёнка: Мамаева Марина Исакова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Мамаев Егор Ермилович

Мать ребёнка: Мамаева Марина Исакова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Агрофена Ермилова

Мать ребёнка: Мамаева Марина Исакова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Марина Исакова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1839
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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