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Мамаев Яков Сидорович

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Мамаев Сидор Павлович

Мать: Мамаева Матрона Сидорова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Мамаев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Мамаева Устина Фёдоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.12.1782 ст.

Дочь: Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Мамаева Устина Фёдоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1782г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011
Рождение ребёнка
1785

Сын: Мамаев Ермила Яковлевич

Мать ребёнка: Мамаева Устина Фёдоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Мамаева Устина Фёдоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мамаева Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Мамаева Устина Фёдоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
предположено что это её родители
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Устина Фёдоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1810
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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