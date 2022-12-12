Мамаев Яков Сидорович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Мамаев Сидор Павлович
Мать: Мамаева Матрона Сидорова
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Мамаева Устина Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.12.1782 ст.
Дочь: Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Мамаева Устина Фёдоровна
1782г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Мамаева Устина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Мамаева Устина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мамаева Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Мамаева Устина Фёдоровна
предположено что это её родители
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Устина Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1810