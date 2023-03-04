Мамаев Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения16.02.1778 ст.
Дата смертиПосле 1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1778 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Призыв на военную службу
1806
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Мамаева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Мамаева Христина Никитина
Смерть
После 1805