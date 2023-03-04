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Мамаев Иван Яковлевич

Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

16.02.1778 ст.

Дата смерти

После 1805

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1778 ст.

Отец: Мамаев Яков Сидорович

Мать: Мамаева (Кормшикова) Устина Фёдоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Христина Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Призыв на военную службу
1806
отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Мамаева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Мамаева Христина Никитина

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1805

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