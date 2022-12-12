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Мамаев Емельян Ермилович

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

18.06.1888

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Мамаев Ермила Яковлевич

Мать: Мамаева Марина Исакова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Мамаев Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Мамаева Татьяна Федоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.11.1845

Сын: Мамаев Матвей Емельянович

Мать ребёнка: Мамаева Татьяна Федоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.03.1849

Дочь: Мамаева Матрона Емельяновна

Мать ребёнка: Мамаева Татьяна Федоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.03.1852

Дочь: Мамаева Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Мамаева Татьяна Федоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.01.1857

Дочь: Мамаева Ксения Емельяновна

Мать ребёнка: Мамаева Татьяна Федоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Татьяна Федоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
18.06.1888
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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