Мамаев Емельян Ермилович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти18.06.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Мамаев Ермила Яковлевич
Мать: Мамаева Марина Исакова
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Мамаев Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Мамаева Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
06.11.1845
Сын: Мамаев Матвей Емельянович
Мать ребёнка: Мамаева Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
21.03.1849
Дочь: Мамаева Матрона Емельяновна
Мать ребёнка: Мамаева Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
19.03.1852
Дочь: Мамаева Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Мамаева Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
20.01.1857
Дочь: Мамаева Ксения Емельяновна
Мать ребёнка: Мамаева Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.06.1888