Мамаева (?) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

15.07.1892

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Мамаев Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Мамаев Емельян Ермилович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.11.1845

Сын: Мамаев Матвей Емельянович

Отец ребёнка: Мамаев Емельян Ермилович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.03.1849

Дочь: Мамаева Матрона Емельяновна

Отец ребёнка: Мамаев Емельян Ермилович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.03.1852

Дочь: Мамаева Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Мамаев Емельян Ермилович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.01.1857

Дочь: Мамаева Ксения Емельяновна

Отец ребёнка: Мамаев Емельян Ермилович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Емельян Ермилович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
15.07.1892
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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