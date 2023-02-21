Мамаева (?) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти15.07.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Мамаев Андрей Емельянович
Отец ребёнка: Мамаев Емельян Ермилович
Рождение ребёнка
06.11.1845
Сын: Мамаев Матвей Емельянович
Отец ребёнка: Мамаев Емельян Ермилович
Рождение ребёнка
21.03.1849
Дочь: Мамаева Матрона Емельяновна
Отец ребёнка: Мамаев Емельян Ермилович
Рождение ребёнка
19.03.1852
Дочь: Мамаева Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Мамаев Емельян Ермилович
Рождение ребёнка
20.01.1857
Дочь: Мамаева Ксения Емельяновна
Отец ребёнка: Мамаев Емельян Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.07.1892